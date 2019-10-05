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У Мінінфраструктури розповіли, які дороги хочуть зробити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Криклій зазначив, що концесійні платні дороги завжди повинні бути альтернативними безкоштовним.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, які дороги хочуть зробити платними
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:27
Белая Церковь-Киев это разве не одесская трасса? :)
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