У січні-вересні ПриватБанк збільшив прибуток в 5 разів.
Дивися повний текст Прибуток Привату за 9 місяців став абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:53
Прибуток Привату за 9 місяців став абсолютним рекордом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прибуток Привату за 9 місяців став абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:00
накачали облигациями, сами себе выплатили "доход", почти покрыли убытки.
Можно и Бене назад отдавать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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