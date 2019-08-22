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Прибуток Привату за 9 місяців
став абсолютним рекордом...

Прибуток Привату за 9 місяців став абсолютним рекордом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:53

Прибуток Привату за 9 місяців став абсолютним рекордом...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-вересні ПриватБанк збільшив прибуток в 5 разів.

Дивися повний текст Прибуток Привату за 9 місяців став абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України.
R2
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накачали облигациями, сами себе выплатили "доход", почти покрыли убытки.
Можно и Бене назад отдавать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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