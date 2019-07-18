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"Київтеплоенерго" готує
підвищення тарифів з 1 січня

"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:09

"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня

Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками теплоенергетиків тарифи на опалення в Києві мають зрости на 30%.

Дивися повний текст \"Київтеплоенерго\" готує підвищення тарифів з 1 січня.
R2
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зеленский же обещал понизить)))
denkauk
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Да. Неплохо всех взули на выборах. Достанется и нашим и вашим
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Чую выборы грядут - пойдёт Ткаченко на лозунгах "нет повышению тарифов в Киеве"
idealstorm
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