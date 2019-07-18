За розрахунками теплоенергетиків тарифи на опалення в Києві мають зрости на 30%.
Дивися повний текст \"Київтеплоенерго\" готує підвищення тарифів з 1 січня.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:09
"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
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Дивися повний текст \"Київтеплоенерго\" готує підвищення тарифів з 1 січня.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:56
Чую выборы грядут - пойдёт Ткаченко на лозунгах "нет повышению тарифов в Киеве"
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