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"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:09
Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками теплоенергетиків тарифи на опалення в Києві мають зрости на 30%.
Дивися повний текст \"Київтеплоенерго\" готує підвищення тарифів з 1 січня
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R2
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:09
зеленский же обещал понизить)))
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denkauk
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:19
Да. Неплохо всех взули на выборах. Достанется и нашим и вашим
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p_a_l
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:56
Чую выборы грядут - пойдёт Ткаченко на лозунгах "нет повышению тарифов в Киеве"
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idealstorm
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:07
это подарок от зебилов
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шурец
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:11
шурец написав:
это подарок от зебилов
Тут вони взагалі ні до чого ... Київська міська адміністрація та Київтеплоенерго ... Ну ще Нафтогаз збоку ...
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:15
denkauk написав:
зеленский же обещал понизить)))
Ему шо, у него клавиши на пианине с подогревом, прутень на клавишах не мерзнет!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:51
Это при том, что газ подешевел вдвое с прошлого года...
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alexander_khirhyalan
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:33
Куй им , а не оплату за тепло и горячую воду тогда.
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hamster bear
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:37
Подарок за подарком.
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esaul
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