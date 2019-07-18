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"Київтеплоенерго" готує
підвищення тарифів з 1 січня

"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:09

"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня

Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками теплоенергетиків тарифи на опалення в Києві мають зрости на 30%.

Дивися повний текст \"Київтеплоенерго\" готує підвищення тарифів з 1 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:09

зеленский же обещал понизить)))
denkauk
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Да. Неплохо всех взули на выборах. Достанется и нашим и вашим
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:56

Чую выборы грядут - пойдёт Ткаченко на лозунгах "нет повышению тарифов в Киеве"
idealstorm
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это подарок от зебилов
шурец
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:11

  шурец написав:это подарок от зебилов

Тут вони взагалі ні до чого ... Київська міська адміністрація та Київтеплоенерго ... Ну ще Нафтогаз збоку ...
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  denkauk написав:зеленский же обещал понизить)))

Ему шо, у него клавиши на пианине с подогревом, прутень на клавишах не мерзнет!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:51

Это при том, что газ подешевел вдвое с прошлого года...
alexander_khirhyalan
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Куй им , а не оплату за тепло и горячую воду тогда.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:37

Re:

Подарок за подарком.
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