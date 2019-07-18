|
|
"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:50
Газ дорожает, отопление дорожает, газ дешевеет отопление дорожает. Наша рыночная логика ценообразования не поколебима. Только рост, при любых раскладах
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:53
и чем нынешние отличаются от прошлых? и те и другие красиво говорят и те и другие - делают совсем не то о чем говорили.
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2697
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7515 раз.
- Подякували: 630 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему