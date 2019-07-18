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"Київтеплоенерго" готує
підвищення тарифів з 1 січня

"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:50

Re:

Газ дорожает, отопление дорожает, газ дешевеет отопление дорожает. Наша рыночная логика ценообразования не поколебима. Только рост, при любых раскладах
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:53

и чем нынешние отличаются от прошлых? и те и другие красиво говорят и те и другие - делают совсем не то о чем говорили.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:37

  RomanTik написав:и чем нынешние отличаются от прошлых? и те и другие красиво говорят и те и другие - делают совсем не то о чем говорили.

Эти в отличие от Кличко ещё не украли переплату за тепло при передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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