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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:50
Re:
Газ дорожает, отопление дорожает, газ дешевеет отопление дорожает. Наша рыночная логика ценообразования не поколебима. Только рост, при любых раскладах
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:53
и чем нынешние отличаются от прошлых? и те и другие красиво говорят и те и другие - делают совсем не то о чем говорили.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:26
Re:
Ура!!! Зубожіння скінчилось, тепер у всіх є гроші, аби платити підвищені тарифи! Слава зеку-2!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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