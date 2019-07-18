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"Київтеплоенерго" готує
підвищення тарифів з 1 січня

"Київтеплоенерго" готує підвищення тарифів з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:50

Re:

Газ дорожает, отопление дорожает, газ дешевеет отопление дорожает. Наша рыночная логика ценообразования не поколебима. Только рост, при любых раскладах
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:53

и чем нынешние отличаются от прошлых? и те и другие красиво говорят и те и другие - делают совсем не то о чем говорили.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:26

Re:

Ура!!! Зубожіння скінчилось, тепер у всіх є гроші, аби платити підвищені тарифи! Слава зеку-2!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:43

Просто перестанут платить. Или будут платить по 100 грн в месяц.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:41

смотрю в текущую платежку- 1654.41грн, смотрю в текст- "повысить для нужд населения до 1250,01 грн (сейчас 964,19 грн)"
но 1654 за тепло в квартире, а статья о тарифе на производство, наверное, в этом собака порылась
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:49

Re:

Ну народ - ну що ж ви статтю не читаєте ...
Додали пізніше :
Опублікований на сайті «Київтеплоенерго» проект стосується розрахунків вартості тарифів лише однієї зі складових кінцевого тарифу – виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік. Адже тариф на послугу централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення залежить не тільки від цін на виробництво теплової енергії на ТЕЦ, але й від вартості виробництва тепла на котельнях та станціях теплопостачання, а також вартості транспортування та постачання теплової енергії.

Саме тому зазначені розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:31

  denkauk написав:зеленский же обещал понизить)))

По перше, він вам нічого не обіцяв. По друге, настав кінець епохи бідності, а багатим людям - висока ціна на комуналку, відповідно. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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  #<12
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