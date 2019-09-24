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Нафтогаз заплатить за рекламу
власної реформи 33 млн гривень

Нафтогаз заплатить за рекламу власної реформи 33 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:39

Нафтогаз заплатить за рекламу власної реформи 33 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
НАК «Нафтогаз України» витратить на рекламу в 2020-му році 33,8 млн грн. Відповідне оголошення на майданчику Prozorro монополіст розмістив 8 жовтня. Аукціон з вибору підрядника повинен відбутися 16 грудня 2019 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:44

Нафтогаз заплатить за рекламу власної реформи 33 млн гривень :mrgreen:
какой, накуй, Нафтогаз - заплатят потребители
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:56

Re: Нафтогаз заплатить за рекламу власної реформи 33 млн гри

и соседняя новость - поднимется цена за распределение газа.
Газ падает, цена распределения растет.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:27

Так видно що ще мало виїхало. Потрібно прискорювати імміграцію. Зараз піднімуть ще тарифи на розподіл газу в три рази ур**.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42

Re: рекламу власної реформи

Кому нужна эта реклама? кроме нафтогаза, подскажите, пжлст.
sal
 
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давно пора уже ликвидировать эту шаражку...
ТЕА
 
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