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Обов'язковий техогляд: які штрафи передбачено для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:37
Пропонуємо до обговорення:
З 2022 року планують відновити обов'язковий техогляд.
Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: які штрафи передбачено для комерційних авто
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:37
Почему в Литве техосмотр стоит 15€ а у нас 1000 грн?
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kolegajev
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:42
kolegajev написав:
Почему в Литве техосмотр стоит 15€ а у нас 1000 грн?
потому что в Литве минимальная заработная плата 550 евро, а у нас меньше 150...
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ТЕА
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