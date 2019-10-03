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Обов'язковий техогляд: які
штрафи передбачено для...

Обов'язковий техогляд: які штрафи передбачено для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:37

Обов'язковий техогляд: які штрафи передбачено для...

Пропонуємо до обговорення:
З 2022 року планують відновити обов'язковий техогляд.

Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: які штрафи передбачено для комерційних авто.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:37

Почему в Литве техосмотр стоит 15€ а у нас 1000 грн?
kolegajev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:42

  kolegajev написав:Почему в Литве техосмотр стоит 15€ а у нас 1000 грн?

потому что в Литве минимальная заработная плата 550 евро, а у нас меньше 150...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:50

  kolegajev написав:Почему в Литве техосмотр стоит 15€ а у нас 1000 грн?

Потому, что б\у авто в Литве стоит 1500€, а у нас - 8000€.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:58

  kolegajev написав:Почему в Литве техосмотр стоит 15€ а у нас 1000 грн?

Прежде всего потому, что у нас запрещено в евро расчитываться.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:02

Возвращение коррупционной схемы и не более.Статистика дтп по причине технеисправности за 5 лет показывает,что колличнство их не только не увеличилась,а уменьшилась.Всё остальное от лукавого.Решение пролобировано.
sena_2008atp
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