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У листопаді зросте середній
тариф на розподіл газу

У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:45

У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу

Пропонуємо до обговорення:
У проєкті рішення НКРЕКП передбачено збільшення середнього тарифу на розподіл газу до 1,12 грн за 1 куб. м газу.

Дивися повний текст У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу.
R2
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Никто не сказал, что суммарная цена на газ останется прежней. Начался новый этап обдирания населения.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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О.х.у.й.ли гниди.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:38

Ну да, формально всё правильно - газ, как и обещали, не подорожал. Пока. А насчёт тарифа на распределение никто ничего и не обещал, а тут такие безграничные возможности открываются! Потребителям опять навешали лапшу и красиво обули.
warlamp
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