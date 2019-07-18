У проєкті рішення НКРЕКП передбачено збільшення середнього тарифу на розподіл газу до 1,12 грн за 1 куб. м газу.
Дивися повний текст У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:45
У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу
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Дивися повний текст У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу.
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:45
Никто не сказал, что суммарная цена на газ останется прежней. Начался новый этап обдирания населения.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:38
Ну да, формально всё правильно - газ, как и обещали, не подорожал. Пока. А насчёт тарифа на распределение никто ничего и не обещал, а тут такие безграничные возможности открываются! Потребителям опять навешали лапшу и красиво обули.
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