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У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:56
igorbuda52 написав:
геть зелену владу!
цвет окраски не имеет значения, так как не зависимо от цветов в Украине вся власть олигархическая...
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