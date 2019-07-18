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У листопаді зросте середній
тариф на розподіл газу

У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:56

  igorbuda52 написав:геть зелену владу!

цвет окраски не имеет значения, так как не зависимо от цветов в Украине вся власть олигархическая...
ТЕА
 
Повідомлень: 192
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