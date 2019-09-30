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Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36
Пропонуємо до обговорення:
Вартість реконструкції Шулявського моста скориговано згідно з цінами станом на 13 серпня 2019 року
Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36
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Пон 30 вер, 2019 22:22
yama