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Мер Києва затвердив нову
вартість реконструкції...

Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36

Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість реконструкції Шулявського моста скориговано згідно з цінами станом на 13 серпня 2019 року

Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
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кличко хочет до своего ухода ещё немного денег украсть?
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