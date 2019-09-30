RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мер Києва затвердив нову
вартість реконструкції...

Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36

Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість реконструкції Шулявського моста скориговано згідно з цінами станом на 13 серпня 2019 року

Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91273
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36

кличко хочет до своего ухода ещё немного денег украсть?
ТЕА
 
Повідомлень: 181
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:12

ТЕА Нет, их давно уже украли. На эти достраивать будут.
romiks2009
 
Повідомлень: 362
З нами з: 07.11.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:39

Re: Мер Києва перезатвердив

а потом еще немного скорректируют.. и еще немного скорректируют
sal
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 25.03.16
Подякував: 686 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13

Это так получается? Заплатили 600 млн, сделали на 60 млн. Теперь хотят еще заплатить 400 млн?
Angelo77
 
Повідомлень: 191
З нами з: 08.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні падає вартість нових автомобілів
R2 » Вів 08 жов, 2019 13:39
5 171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 12:05
denkauk
Водіїв попередили про нову шахрайську схему
R2 » П'ят 04 жов, 2019 19:19
3 515
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 11:02
Sam17a
iPhone 2020 року отримають нову функцію
R2 » Пон 30 вер, 2019 22:22
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 22:22
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15522)
09.10.2019 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.