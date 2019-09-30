Вартість реконструкції Шулявського моста скориговано згідно з цінами станом на 13 серпня 2019 року
Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36
Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:39
Re: Мер Києва перезатвердив
а потом еще немного скорректируют.. и еще немного скорректируют
Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13
Это так получается? Заплатили 600 млн, сделали на 60 млн. Теперь хотят еще заплатить 400 млн?
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