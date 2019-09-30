Вартість реконструкції Шулявського моста скориговано згідно з цінами станом на 13 серпня 2019 року
Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36
Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:39
Re: Мер Києва перезатвердив
а потом еще немного скорректируют.. и еще немного скорректируют
Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13
Это так получается? Заплатили 600 млн, сделали на 60 млн. Теперь хотят еще заплатить 400 млн?
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:18
Вранье, строительство моста не останавливалось. Каждый может в этом убедиться просто просмотрев видео со строительства в хронологическом порядке:
В статье нет суммы прошлой сметы, а только сумма оплаты. Потому не понятно насколько больше новая смета.
Каждый умеет пользоваться поиском, но все же журналистика в Украине на уровне ниже плинтуса.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:38
Re: Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
Я не знаю какие сейчас нанотехнологии, но опоры заливали в сетку не сваренную а скрученную проволокой. Арматурный каркас всегда при совке варили. На Шулявке имеем скрутки. Такой себе конструктор лего, на соплях.
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:35
Не нужно рассуждать о том, в чем ничего не понимаете. При совке была в основном горячекатанная арматура которую варили, сейчас делается для Европы, в основном термоупрочненная, которую не варят, а вяжут
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