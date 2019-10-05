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Мер Києва затвердив нову
вартість реконструкції...

Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36

Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість реконструкції Шулявського моста скориговано згідно з цінами станом на 13 серпня 2019 року

Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:12

ТЕА Нет, их давно уже украли. На эти достраивать будут.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:39

Re: Мер Києва перезатвердив

а потом еще немного скорректируют.. и еще немного скорректируют
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13

Это так получается? Заплатили 600 млн, сделали на 60 млн. Теперь хотят еще заплатить 400 млн?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:18

Вранье, строительство моста не останавливалось. Каждый может в этом убедиться просто просмотрев видео со строительства в хронологическом порядке:
https://www.youtube.com/watch?v=BIFLdrW ... HE96t9525k

В статье нет суммы прошлой сметы, а только сумма оплаты. Потому не понятно насколько больше новая смета.

Каждый умеет пользоваться поиском, но все же журналистика в Украине на уровне ниже плинтуса.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:38

Re: Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...

Я не знаю какие сейчас нанотехнологии, но опоры заливали в сетку не сваренную а скрученную проволокой. Арматурный каркас всегда при совке варили. На Шулявке имеем скрутки. Такой себе конструктор лего, на соплях.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:35

  p_a_l написав:Я не знаю какие сейчас нанотехнологии, но опоры заливали в сетку не сваренную а скрученную проволокой. Арматурный каркас всегда при совке варили. На Шулявке имеем скрутки. Такой себе конструктор лего, на соплях.

Не нужно рассуждать о том, в чем ничего не понимаете. При совке была в основном горячекатанная арматура которую варили, сейчас делается для Европы, в основном термоупрочненная, которую не варят, а вяжут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:26

  ТЕА написав:кличко хочет до своего ухода ещё немного денег украсть?

А чего ему уходить?! Лучший пока мер Киева за всю историю. Вполне себе может работать дальше.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:45

  SMOKE написав:
  ТЕА написав:кличко хочет до своего ухода ещё немного денег украсть?

А чего ему уходить?! Лучший пока мер Киева за всю историю. Вполне себе может работать дальше.

Лучший мер. По бумажному капитальному асфальтированию дорог. У него больше 1000 км из 1700 км, т.е. две трети всех улиц Киева, уже капитально перекрыто новым асфальтом.
Лучший по строительным откатам - строят свои торговые кибитки даже внутри дорожных развязок по Бажана. "Убитый" растресканный гранит Майдана, сохранен с 2014 года нетронутым - только это чего значит! Сберег историческое покрытие 8)

За 5 лет в городе впервые было построено - 0 новых дорожных развязок, 0 новых станций метро, 0 новых парков.

А, да, забыл. Построен бесполезный, но зато красивый мост, аж 210 метров - 1 штука. Правда мост треснул сразу же https://24tv.ua/ru/na_mostu_klichko_obr ... o_n1178162 и никто не хочет брать ответственность и вводить его в эксплуатацию, если вдруг кусок с него отвалится - но то уже "мелочи".

И правда даже не поспоришь, "лучший" мер 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 04:12

  EKO написав:
  SMOKE написав:
  ТЕА написав:кличко хочет до своего ухода ещё немного денег украсть?

А чего ему уходить?! Лучший пока мер Киева за всю историю. Вполне себе может работать дальше.

Лучший мер. По бумажному капитальному асфальтированию дорог. У него больше 1000 км из 1700 км, т.е. две трети всех улиц Киева, уже капитально перекрыто новым асфальтом.
Лучший по строительным откатам - строят свои торговые кибитки даже внутри дорожных развязок по Бажана. "Убитый" растресканный гранит Майдана, сохранен с 2014 года нетронутым - только это чего значит! Сберег историческое покрытие 8)

За 5 лет в городе впервые было построено - 0 новых дорожных развязок, 0 новых станций метро, 0 новых парков.

А, да, забыл. Построен бесполезный, но зато красивый мост, аж 210 метров - 1 штука. Правда мост треснул сразу же https://24tv.ua/ru/na_mostu_klichko_obr ... o_n1178162 и никто не хочет брать ответственность и вводить его в эксплуатацию, если вдруг кусок с него отвалится - но то уже "мелочи".

И правда даже не поспоришь, "лучший" мер 8)

Кто что видит. Зрадофилия- наша национальная черта. Я вижу кучу парков, приведенных в полный порядок и не уступающих тем, что я видел в Германии и Франции.Ремонты дорог идут гораздо лучше прошлых лет. Мост - все хаят, потому как привычка, а он на самом деле привлекает туристов, хорош и оригинален. Много переходов почищено от лотков. Новая детская железная дорога. Бюджет Киева увеличен. Кличко- рукопожатый и уважаемый человек в мире, что тоже дорогого стоит. И вообще порядочный человек в жизни. Вообщем, киевляне поймут. Лучше мера у нас не было- достаточно открыть глаза и пройтись по улицам.
SMOKE
 
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