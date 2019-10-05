Вартість реконструкції Шулявського моста скориговано згідно з цінами станом на 13 серпня 2019 року
Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:36
Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції Шулявського моста.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:39
Re: Мер Києва перезатвердив
а потом еще немного скорректируют.. и еще немного скорректируют
Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13
Это так получается? Заплатили 600 млн, сделали на 60 млн. Теперь хотят еще заплатить 400 млн?
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:18
Вранье, строительство моста не останавливалось. Каждый может в этом убедиться просто просмотрев видео со строительства в хронологическом порядке:
В статье нет суммы прошлой сметы, а только сумма оплаты. Потому не понятно насколько больше новая смета.
Каждый умеет пользоваться поиском, но все же журналистика в Украине на уровне ниже плинтуса.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:38
Re: Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
Я не знаю какие сейчас нанотехнологии, но опоры заливали в сетку не сваренную а скрученную проволокой. Арматурный каркас всегда при совке варили. На Шулявке имеем скрутки. Такой себе конструктор лего, на соплях.
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:35
Не нужно рассуждать о том, в чем ничего не понимаете. При совке была в основном горячекатанная арматура которую варили, сейчас делается для Европы, в основном термоупрочненная, которую не варят, а вяжут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:26
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:45
Лучший мер. По бумажному капитальному асфальтированию дорог. У него больше 1000 км из 1700 км, т.е. две трети всех улиц Киева, уже капитально перекрыто новым асфальтом.
Лучший по строительным откатам - строят свои торговые кибитки даже внутри дорожных развязок по Бажана. "Убитый" растресканный гранит Майдана, сохранен с 2014 года нетронутым - только это чего значит! Сберег историческое покрытие
За 5 лет в городе впервые было построено - 0 новых дорожных развязок, 0 новых станций метро, 0 новых парков.
А, да, забыл. Построен бесполезный, но зато красивый мост, аж 210 метров - 1 штука. Правда мост треснул сразу же
И правда даже не поспоришь, "лучший" мер
Додано: Чет 10 жов, 2019 04:12
Кто что видит. Зрадофилия- наша национальная черта. Я вижу кучу парков, приведенных в полный порядок и не уступающих тем, что я видел в Германии и Франции.Ремонты дорог идут гораздо лучше прошлых лет. Мост - все хаят, потому как привычка, а он на самом деле привлекает туристов, хорош и оригинален. Много переходов почищено от лотков. Новая детская железная дорога. Бюджет Киева увеличен. Кличко- рукопожатый и уважаемый человек в мире, что тоже дорогого стоит. И вообще порядочный человек в жизни. Вообщем, киевляне поймут. Лучше мера у нас не было- достаточно открыть глаза и пройтись по улицам.
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