Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...

SMOKE написав: Много переходов почищено от лотков. Новая детская железная дорога. Бюджет Киева увеличен. Кличко- рукопожатый и уважаемый человек в мире, что тоже дорогого стоит. И вообще порядочный человек в жизни. Вообщем, киевляне поймут. Лучше мера у нас не было- достаточно открыть глаза и пройтись по улицам.
Про порядочного человека насмешил.
Расскажи это тем у кого он украл переплату за тепло при передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго.
Одни мафы разграбив убрал, другие поставил.
Но это мелочи.
Покрупнее - подряды своим застройщикам на лже-тендерах, далее нерешенные проблемы с инфраструктурой города и, как следствие, пробки, аварии инженерных коммуникаций