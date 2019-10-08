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Мер Києва затвердив нову
вартість реконструкції...

Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 05:30

  SMOKE написав: Много переходов почищено от лотков. Новая детская железная дорога. Бюджет Киева увеличен. Кличко- рукопожатый и уважаемый человек в мире, что тоже дорогого стоит. И вообще порядочный человек в жизни. Вообщем, киевляне поймут. Лучше мера у нас не было- достаточно открыть глаза и пройтись по улицам.

Про порядочного человека насмешил.
Расскажи это тем у кого он украл переплату за тепло при передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго.
Одни мафы разграбив убрал, другие поставил.
Но это мелочи.
Покрупнее - подряды своим застройщикам на лже-тендерах, далее нерешенные проблемы с инфраструктурой города и, как следствие, пробки, аварии инженерных коммуникаций
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:13

Re: про вартість

  shapo написав:Одни мафы разграбив убрал, другие поставил.
Но это мелочи.
Покрупнее - подряды своим застройщикам на лже-тендерах, далее нерешенные проблемы с инфраструктурой города и, как следствие, пробки, аварии инженерных коммуникаций

Да, с мафами он совсем лажает.
А уже многострадальный Южный мост( каждый год ремонтируется( Куда на нем асфальт проваливается?.. И почему нельзя сделать стыки на 5 лет? А покрасить перила? - разъело жовту блакить
Ремонты делаются так, что плитка отпадает в том же году.. На какие года делаются эти ремонту/штукатурки?
И ничего не сделано стратегического. на будущее
sal
 
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SMOKE
Не обращайте внимание на всяких шариков. У них в голове пустота и не способность к здравому смыслу.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:18

  shapo написав:Расскажи это тем у кого он украл переплату за тепло при передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго.

То есть по вашему мы должны и дальше жить в Совке и предприятие работать в убыток, а гражданин на право и налево израсходовать все что только можно..?

  shapo написав: Одни мафы разграбив убрал, другие поставил. Но это мелочи.

Есть открытие тендеры, а вы только языком можете работать?

  shapo написав: далее нерешенные проблемы с инфраструктурой города и, как следствие, пробки, аварии инженерных коммуникаций

Вот для вас нашел статьи о мэре.
https://kiev.informator.ua/2019/07/27/t ... -za-5-let/
У меня тоже много вопросов к Кличку, но надо адекватно ко всему относиться и разбираться, а не только кричать "зрада".
Yuri_Z
 
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  #<12
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