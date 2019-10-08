Мер Києва затвердив нову вартість реконструкції...
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SMOKE написав: Много переходов почищено от лотков. Новая детская железная дорога. Бюджет Киева увеличен. Кличко- рукопожатый и уважаемый человек в мире, что тоже дорогого стоит. И вообще порядочный человек в жизни. Вообщем, киевляне поймут. Лучше мера у нас не было- достаточно открыть глаза и пройтись по улицам.
Про порядочного человека насмешил. Расскажи это тем у кого он украл переплату за тепло при передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго. Одни мафы разграбив убрал, другие поставил. Но это мелочи. Покрупнее - подряды своим застройщикам на лже-тендерах, далее нерешенные проблемы с инфраструктурой города и, как следствие, пробки, аварии инженерных коммуникаций
shapo написав:Одни мафы разграбив убрал, другие поставил. Но это мелочи. Покрупнее - подряды своим застройщикам на лже-тендерах, далее нерешенные проблемы с инфраструктурой города и, как следствие, пробки, аварии инженерных коммуникаций
Да, с мафами он совсем лажает. А уже многострадальный Южный мост( каждый год ремонтируется( Куда на нем асфальт проваливается?.. И почему нельзя сделать стыки на 5 лет? А покрасить перила? - разъело жовту блакить Ремонты делаются так, что плитка отпадает в том же году.. На какие года делаются эти ремонту/штукатурки? И ничего не сделано стратегического. на будущее