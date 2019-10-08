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Новий бізнес в Україні: де і
чим займаються підприємства...

Новий бізнес в Україні: де і чим займаються підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:43

Новий бізнес в Україні: де і чим займаються підприємства...

Пропонуємо до обговорення:
За два роки в Україні започаткували 686 379 бізнесів, а це більше 900 підприємств за день.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:43

900 предприятий в день. вот как экономика работает, китай отдыхает
azon
 
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