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Новий бізнес в Україні: де і чим займаються підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:43
Пропонуємо до обговорення:
За два роки в Україні започаткували 686 379 бізнесів, а це більше 900 підприємств за день.
Дивися повний текст Новий бізнес в Україні: де і чим займаються підприємства (інфографіка)
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:43
900 предприятий в день. вот как экономика работает, китай отдыхает
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