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У ФГВФО повідомили, як планують
розв'язати проблему з...

У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:29

У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з...

Пропонуємо до обговорення:
Акціонери, пов’язані з банком особи відповідатимуть за збитки усім своїм майном.

Дивися повний текст У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з вкладниками 200+.
R2
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Закон обратной силы иметь не будет :).
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:47

А за время продажи активов они трутни проклят денег в 10 раз больше чем стоят активы.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:47

может для начала уменьшить сроки ликвидаций банков, а то за период ликвидации ликвидатор проедает 90% средств, которые могли бы пойти вкладчикам...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:43

Ага, ну да.....продлить ликвидацию)))).
И будет ликвидатор эти активы 10 лет продавать. А админзатраты суммарно за это время будут космическими.
lov2108
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