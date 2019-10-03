Акціонери, пов’язані з банком особи відповідатимуть за збитки усім своїм майном.
Дивися повний текст У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з вкладниками 200+.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:29
У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з вкладниками 200+.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:47
А за время продажи активов они трутни проклят денег в 10 раз больше чем стоят активы.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:47
может для начала уменьшить сроки ликвидаций банков, а то за период ликвидации ликвидатор проедает 90% средств, которые могли бы пойти вкладчикам...
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:43
Ага, ну да.....продлить ликвидацию)))).
И будет ликвидатор эти активы 10 лет продавать. А админзатраты суммарно за это время будут космическими.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:30
Нужно сокращать сроки ликвидации и увеличивать сумму гарантирования.
Банк обанкротился - виплатить всем в течении месяца деньги и все, на рынке спокуха, никаких волнений.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:47
Для увеличения сумм гарантирования надо саккумулировать больше средств в фонде, для этого нужно либо увеличивать взносы с банков, либо ждать несколько лет при стабильности в БС.
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:25
Re: У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з...
Раскрывались бы преступления в банковской сфере, возвращались бы средствта, были бы и деньги в Фонд. Но это нужно только вкладчикам.
Black Jack - White Business
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