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У ФГВФО повідомили, як планують
розв'язати проблему з...

У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:29

У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з...

Пропонуємо до обговорення:
Акціонери, пов’язані з банком особи відповідатимуть за збитки усім своїм майном.

Дивися повний текст У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з вкладниками 200+.
R2
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Робот новин
 
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Закон обратной силы иметь не будет :).
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:47

А за время продажи активов они трутни проклят денег в 10 раз больше чем стоят активы.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:47

может для начала уменьшить сроки ликвидаций банков, а то за период ликвидации ликвидатор проедает 90% средств, которые могли бы пойти вкладчикам...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:43

Ага, ну да.....продлить ликвидацию)))).
И будет ликвидатор эти активы 10 лет продавать. А админзатраты суммарно за это время будут космическими.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:30

Нужно сокращать сроки ликвидации и увеличивать сумму гарантирования.
Банк обанкротился - виплатить всем в течении месяца деньги и все, на рынке спокуха, никаких волнений.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:47

  Rainbow написав:Нужно сокращать сроки ликвидации и увеличивать сумму гарантирования.
Банк обанкротился - виплатить всем в течении месяца деньги и все, на рынке спокуха, никаких волнений.

Для увеличения сумм гарантирования надо саккумулировать больше средств в фонде, для этого нужно либо увеличивать взносы с банков, либо ждать несколько лет при стабильности в БС.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:25

Re: У ФГВФО повідомили, як планують розв'язати проблему з...

Раскрывались бы преступления в банковской сфере, возвращались бы средствта, были бы и деньги в Фонд. Но это нужно только вкладчикам.
Black Jack - White Business
ruvex
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