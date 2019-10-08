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Гончарук анонсував об'єднання центрів надання послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:38
Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть об'єднати Центри надання адміністративних послуг, щоб скоротити витрати бюджетних коштів.
Дивися повний текст Гончарук анонсував об'єднання центрів надання послуг
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:38
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