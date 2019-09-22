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Опалювальний сезон: як заощадити
на комунальних послугах

Опалювальний сезон: як заощадити на комунальних послугах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:35

Опалювальний сезон: як заощадити на комунальних послугах

Пропонуємо до обговорення:
Як заощадити на комунальних послугах до 70%.

Дивися повний текст Опалювальний сезон: як заощадити на комунальних послугах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:35

"именно комплексная термомодернизация здания, в т. ч. в рамках “теплых кредитов”, дает 40-50% и больше экономии затрат на коммунальных услугах;"

- При переходе в кондоминимум требовать 100% термоутепление.

"благодаря ЭСКО экономия энергозатрат в бюджетных учреждениях составляет до 70% без единой бюджетной инвестиции;"

Обращаться в органы контроля, надзора - за невыполнением обязанностей по энергоутеплению

"в Украине есть реальные успешные примеры использования биомассы для генерации тепловой и электрической энергии;"

- ставить в квартирах обыкновенные печки-грубы

"европейский опыт доказывает эффективность генерации энергии из мусора, который в ближайшее время должен применяться в разных городах Украины."

- топить в квартирах печки мусором и кизяками.(уголь барыги уже продали, дрова вывезли в Румынию)
Kudrjavuy
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