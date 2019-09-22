Як заощадити на комунальних послугах до 70%.
Дивися повний текст Опалювальний сезон: як заощадити на комунальних послугах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 16:35
Опалювальний сезон: як заощадити на комунальних послугах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалювальний сезон: як заощадити на комунальних послугах.
Додано: Сер 09 жов, 2019 16:35
"именно комплексная термомодернизация здания, в т. ч. в рамках “теплых кредитов”, дает 40-50% и больше экономии затрат на коммунальных услугах;"
- При переходе в кондоминимум требовать 100% термоутепление.
"благодаря ЭСКО экономия энергозатрат в бюджетных учреждениях составляет до 70% без единой бюджетной инвестиции;"
Обращаться в органы контроля, надзора - за невыполнением обязанностей по энергоутеплению
"в Украине есть реальные успешные примеры использования биомассы для генерации тепловой и электрической энергии;"
- ставить в квартирах обыкновенные печки-грубы
"европейский опыт доказывает эффективность генерации энергии из мусора, который в ближайшее время должен применяться в разных городах Украины."
- топить в квартирах печки мусором и кизяками.(уголь барыги уже продали, дрова вывезли в Румынию)
|