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Електронні трудові книжки:
Дубілет назвав основні деталі...

Електронні трудові книжки: Дубілет назвав основні деталі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:18

Електронні трудові книжки: Дубілет назвав основні деталі...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку.

Дивися повний текст Електронні трудові книжки: Дубілет назвав основні деталі реформи.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:19

Жена недавно рассказывала как у ее сотрудницы пропали паспортные данные. Паспорт-книжка на руках есть. А Где то там в реестре нет. Заставили восстанавливать паспорт при реально существующем на руках паспорте. Дали пластиковый.
p_a_l
 
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