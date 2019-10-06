Громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку.
Дивися повний текст Електронні трудові книжки: Дубілет назвав основні деталі реформи.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:18
Електронні трудові книжки: Дубілет назвав основні деталі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електронні трудові книжки: Дубілет назвав основні деталі реформи.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:19
Жена недавно рассказывала как у ее сотрудницы пропали паспортные данные. Паспорт-книжка на руках есть. А Где то там в реестре нет. Заставили восстанавливать паспорт при реально существующем на руках паспорте. Дали пластиковый.
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