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Рішень щодо підвищення тарифів
не приймалося - Гончарук

Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25

Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів поки не планує заходів для збільшення тарифів на опалення.

Дивися повний текст Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25

А как же частные домохозяйства,у них отопление на прямую связано с ценой газа.А тарифы на газ повышаются.Частники,что не люди?
sena_2008atp
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