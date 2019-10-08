Кабінет міністрів поки не планує заходів для збільшення тарифів на опалення.
Дивися повний текст Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25
Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25
А как же частные домохозяйства,у них отопление на прямую связано с ценой газа.А тарифы на газ повышаются.Частники,что не люди?
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