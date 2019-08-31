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Рішень щодо підвищення тарифів
не приймалося - Гончарук

Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25

Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів поки не планує заходів для збільшення тарифів на опалення.

Дивися повний текст Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25

А как же частные домохозяйства,у них отопление на прямую связано с ценой газа.А тарифы на газ повышаются.Частники,что не люди?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:42

он или некомпетентен или опять врёт...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:32

  ТЕА написав:он или некомпетентен или опять врёт...


Так и 1 и 2. Врет, потому что некомпетентен.
Вот прямо сегодня новость:
КП "Киевтеплоэнерго", которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициирует повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 года. Тарифы на производство тепловой энергии для населения предлагают поднять с нынешних (без НДС) 964,19 грн./Гкал до 1 250,01 - на 29,64%
(Фактически, если учитывать, что газ, доля которого в тарифе 80%, обошелся в этом году на 40-50% дешевле, чем в прошлом, то повышение на 30% к прошлогодним ценам, при стоимости газа в этом году - это равносильно что в 2 раза. Вообще то тарифы давно должны были быть снижены (а не повышены) на те же примерно 30%) :twisted:

Согласно протоколу открытых обсуждений проекта тарифов от 23 сентября, на обсуждении присутствовали руководители КП "Киевтеплоэнерго" и заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, они решили поддержать повышение тарифов.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/9/7228583/

Киевская городская государственная администрацияорган исполнительной власти в столице Украины городе Киеве.

Кабинет Министров Украинывысший орган исполнительной власти Украины.
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31.08.2019
Кабинет министров уйдет в отставку, если не справится с задачей снизить тарифы на коммуналку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Кабинета министров, если правительство не справится с задачей снизить плату за коммунальные услуги
 https://www.rbc.ua/rus/news/novyy-kabmi ... 77836.html

Я уже ушел за попкорном :idea:
EKO
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