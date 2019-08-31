Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук

Додано: Сер 09 жов, 2019 21:32

ТЕА написав: он или некомпетентен или опять врёт... он или некомпетентен или опять врёт...

заместитель председателя КГГА

31.08.2019

Кабинет министров уйдет в отставку, если не справится с задачей снизить тарифы на коммуналку



Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Кабинета министров, если правительство не справится с задачей снизить плату за коммунальные услуги

Так и 1 и 2. Врет, потому что некомпетентен.Вот прямо сегодня новость:, которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициирует повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 года. Тарифы на производство тепловой энергии для населения предлагают поднять с нынешних (без НДС) 964,19 грн./Гкал до 1 250,01 -(Фактически, если учитывать, что газ, доля которого в тарифе 80%, обошелся в этом году на 40-50% дешевле, чем в прошлом, то повышение на 30% к прошлогодним ценам, при стоимости газа в этом году - это равносильно что в 2 раза. Вообще то тарифы давно должны были быть снижены (а не повышены) на те же примерно 30%)Согласно протоколу открытых обсуждений проекта тарифов от 23 сентября, на обсуждении присутствовали руководители КП "Киевтеплоэнерго" иПетр Пантелеев, они решили поддержать повышение тарифов.Киевская городская государственная администрация —в столице Украины городе Киеве.Кабинет Министров Украины —-----------------------------------------------------------------------------------Я уже ушел за попкорном