Кабінет міністрів поки не планує заходів для збільшення тарифів на опалення.
Дивися повний текст Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25
Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рішень щодо підвищення тарифів не приймалося - Гончарук.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25
А как же частные домохозяйства,у них отопление на прямую связано с ценой газа.А тарифы на газ повышаются.Частники,что не люди?
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:32
Так и 1 и 2. Врет, потому что некомпетентен.
Вот прямо сегодня новость:
КП "Киевтеплоэнерго", которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициирует повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 года. Тарифы на производство тепловой энергии для населения предлагают поднять с нынешних (без НДС) 964,19 грн./Гкал до 1 250,01 - на 29,64%
(Фактически, если учитывать, что газ, доля которого в тарифе 80%, обошелся в этом году на 40-50% дешевле, чем в прошлом, то повышение на 30% к прошлогодним ценам, при стоимости газа в этом году - это равносильно что в 2 раза. Вообще то тарифы давно должны были быть снижены (а не повышены) на те же примерно 30%)
Согласно протоколу открытых обсуждений проекта тарифов от 23 сентября, на обсуждении присутствовали руководители КП "Киевтеплоэнерго" и заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, они решили поддержать повышение тарифов.
Киевская городская государственная администрация — орган исполнительной власти в столице Украины городе Киеве.
Кабинет Министров Украины — высший орган исполнительной власти Украины.
-----------------------------------------------------------------------------------
31.08.2019
Кабинет министров уйдет в отставку, если не справится с задачей снизить тарифы на коммуналку
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Кабинета министров, если правительство не справится с задачей снизить плату за коммунальные услуги
Я уже ушел за попкорном
Додано: Чет 10 жов, 2019 02:18
EKO, всё в порядке. Только нужно внимательно следить за руками.
Во-первых, никто не обещал, что не будет предпринято. Всего лишь не планируется. Во-вторых, КГГА - это, конечно, орган исполнительной власти, но не само правительство. А провительство не говорило, что своим подчинённым будет что-то запрещать. Так что всё согласовано говорят.
Додано: Чет 10 жов, 2019 05:33
Ага, и Кличко со своей бригадой из команды Зе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|