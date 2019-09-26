RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Johnson&Johnson зобов'язали
виплатити пацієнту $8 млрд...

Johnson&Johnson зобов'язали виплатити пацієнту $8 млрд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:10

Johnson&Johnson зобов'язали виплатити пацієнту $8 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Суд присяжних американського міста Філадельфія зобов'язав холдингову компанію Johnson&Johnson виплатити в якості компенсації 8 млрд доларів жителю штату Меріленд, який постраждав від побічних ефектів препарату для лікування шизофренії та біполярного розладу, пише Wall Street Journal.

Дивися повний текст Johnson&Johnson зобов'язали виплатити пацієнту $8 млрд компенсації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91287
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:10

Жесть, чуваку за то що груди виросли заплатять більше ніж сумарні статки кількох українських мільярдерів :)
dinozavrik
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 24.11.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:53

Re: Johnson&Johnson зобов'язали виплатити пацієнту $8 млрд..

У нас многие мужики с грудями ходят. Осталось только подкачать.
p_a_l
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: link654, sal, vitali_kalinin і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У держскарбницю "не зайшло" більш ніж 78 млрд грн -...
R2 » Сер 09 жов, 2019 13:47
3 123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 22:50
Vit.Ali
Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років -...
R2 » Пон 30 вер, 2019 13:07
3 186
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 07:27
astatempo
ІРО німецької TeamViewer на 5,25 млрд євро стало...
R2 » Чет 26 вер, 2019 20:19
1 151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 20:19
vietsilver925

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.