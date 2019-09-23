Як вважає Микола Паровозник, метро на Троєщину можна побудувати за 5-7-10 років.
Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:31
Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи
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Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:37
может просто начать хоть что то делать, а не рассказывать в очередной раз о перспективах?...
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