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Метро на Троєщину: в КМДА
розповіли про перспективи

Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:31

Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи

Пропонуємо до обговорення:
Як вважає Микола Паровозник, метро на Троєщину можна побудувати за 5-7-10 років.

Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:37

может просто начать хоть что то делать, а не рассказывать в очередной раз о перспективах?...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:15

“...есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, которая бы строила ...”
У меня есть утюг, который смог БЫ полететь в космос, если БЫ моей СТРУКТУРЕ, предоставили БЫ стомиллионный кредит под ГОСГАРАНТИИ.
Идиотизм, не правда ли?
Таким в нашей стране страдают те, кто не хочет делать, а лишь пропиариться перед очередными выборами.
А теперь смотрим, как можно было бы решить вопрос с финансированием метро на Троещину - бросаем плюс к коммуналке по 100 грн в месяц на троещинца и начинаем строить. За два года получили бы те же 2 ярда долларов на строительство, без всяких китайцев и без всяких структур.
antey1969
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