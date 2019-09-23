Як вважає Микола Паровозник, метро на Троєщину можна побудувати за 5-7-10 років.
Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:31
Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:37
может просто начать хоть что то делать, а не рассказывать в очередной раз о перспективах?...
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:15
“...есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, которая бы строила ...”
У меня есть утюг, который смог БЫ полететь в космос, если БЫ моей СТРУКТУРЕ, предоставили БЫ стомиллионный кредит под ГОСГАРАНТИИ.
Идиотизм, не правда ли?
Таким в нашей стране страдают те, кто не хочет делать, а лишь пропиариться перед очередными выборами.
А теперь смотрим, как можно было бы решить вопрос с финансированием метро на Троещину - бросаем плюс к коммуналке по 100 грн в месяц на троещинца и начинаем строить. За два года получили бы те же 2 ярда долларов на строительство, без всяких китайцев и без всяких структур.
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