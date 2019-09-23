Як вважає Микола Паровозник, метро на Троєщину можна побудувати за 5-7-10 років.
Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:31
Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи
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Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:37
может просто начать хоть что то делать, а не рассказывать в очередной раз о перспективах?...
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:15
“...есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, которая бы строила ...”
У меня есть утюг, который смог БЫ полететь в космос, если БЫ моей СТРУКТУРЕ, предоставили БЫ стомиллионный кредит под ГОСГАРАНТИИ.
Идиотизм, не правда ли?
Таким в нашей стране страдают те, кто не хочет делать, а лишь пропиариться перед очередными выборами.
А теперь смотрим, как можно было бы решить вопрос с финансированием метро на Троещину - бросаем плюс к коммуналке по 100 грн в месяц на троещинца и начинаем строить. За два года получили бы те же 2 ярда долларов на строительство, без всяких китайцев и без всяких структур.
Додано: Чет 10 жов, 2019 03:16
Ворье, вы же кричали что в 2020 году подольский мост достроите и движение по нему запустите. Там же по плану рельсы должны быть для метро, да?
На Троещине по улице Драйзера уже есть, считай готовая ветка наземного метро, она на Радужном массиве прямо к Подольскому мосту уже подведена.
Вот вам и готовая наземная ветка с Троещины до станции Тараса Шевченка синей ветки метро. Только на Троещине поменять рельсы на новые, оборудовать станции наземного метро, как на ветке скоростного трамвая сделали и в путь. Там вложений на миллионов 200-300 долларов плюс вагоны. Это максимум 500 лямов.
Какие 2 миллиарда долларов, хапуги?
Додано: Чет 10 жов, 2019 08:55
"Здравствуйте все троещинские люди, я ваш мер.
Чтобы жили вы лучше, мы приняли ряд эффективных мер.
Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали,
занимались мы вашими нуждами и заботами.
И я рад сообщить вам итоги работы последних лет:
Результаты есть, просто денег нет..... "
С.С.
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