Як вважає Микола Паровозник, метро на Троєщину можна побудувати за 5-7-10 років.
Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:31
Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:37
может просто начать хоть что то делать, а не рассказывать в очередной раз о перспективах?...
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:15
“...есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, которая бы строила ...”
У меня есть утюг, который смог БЫ полететь в космос, если БЫ моей СТРУКТУРЕ, предоставили БЫ стомиллионный кредит под ГОСГАРАНТИИ.
Идиотизм, не правда ли?
Таким в нашей стране страдают те, кто не хочет делать, а лишь пропиариться перед очередными выборами.
А теперь смотрим, как можно было бы решить вопрос с финансированием метро на Троещину - бросаем плюс к коммуналке по 100 грн в месяц на троещинца и начинаем строить. За два года получили бы те же 2 ярда долларов на строительство, без всяких китайцев и без всяких структур.
Додано: Чет 10 жов, 2019 03:16
Ворье, вы же кричали что в 2020 году подольский мост достроите и движение по нему запустите. Там же по плану рельсы должны быть для метро, да?
На Троещине по улице Драйзера уже есть, считай готовая ветка наземного метро, она на Радужном массиве прямо к Подольскому мосту уже подведена.
Вот вам и готовая наземная ветка с Троещины до станции Тараса Шевченка синей ветки метро. Только на Троещине поменять рельсы на новые, оборудовать станции наземного метро, как на ветке скоростного трамвая сделали и в путь. Там вложений на миллионов 200-300 долларов плюс вагоны. Это максимум 500 лямов.
Какие 2 миллиарда долларов, хапуги?
Додано: Чет 10 жов, 2019 08:55
"Здравствуйте все троещинские люди, я ваш мер.
Чтобы жили вы лучше, мы приняли ряд эффективных мер.
Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали,
занимались мы вашими нуждами и заботами.
И я рад сообщить вам итоги работы последних лет:
Результаты есть, просто денег нет..... "
С.С.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:47
Там тоже нет ни одной станции метро, а ближайшая станция метро – «Вокзальная» - Демеевскую забыли
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:22
Якщо міська електричка буде їздити з інтервалом в 10 хв, це круто поможе з інфраструктурою місту.
Я нею не користуюсь, але чую від колег позитивні відгуки (це якщо вона таки приїхала та були місця), тому не розумію у чому складність збільшити кількість потягів та зменшити інтервал руху.
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:29
Одна станция подземного метро стоит 100 млн.$ (сейчас уже дороже, инфляция). Таких станций должно быть мин. 5 (600 млн.$)
Один вагон стоит ок. 50 млн. грн. Надо около 100 шт. (+200 млн.$ вагоны (новые)).
Сюда добавляем работы на левом береге (ок. 200$ млн.) + шумоизоляции, + обустройство, + оборудование, + и много там чего (не бухгалтер). Плюс, непредвиденные расходы.
Сумма 2 млн. долларов выглядит завышенной, но а так может не хватить
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