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Зеленський підписав закон про охорону географічних назв
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних позначень", прийнятий Верховною Радою України 20 вересня 2019 року.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:38
неужели это сегодня самая важная проблема в стране?
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