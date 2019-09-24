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Зеленський підписав закон про
охорону географічних назв

Зеленський підписав закон про охорону географічних назв
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:38

Зеленський підписав закон про охорону географічних назв

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних позначень", прийнятий Верховною Радою України 20 вересня 2019 року.

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неужели это сегодня самая важная проблема в стране?
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