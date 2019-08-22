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Використання промислових
шлаків для будівництва...

Використання промислових шлаків для будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:50

Використання промислових шлаків для будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила в ефірі 24 каналу президент Всеукраїнської громадської асоціації Світлана Берзіна.

Дивися повний текст Використання промислових шлаків для будівництва автодоріг дозволить економити 30 млрд грн на рік - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:51

так делали 50 лет назад в СССР, так что новизны в этом нет и смешно читать про то что так делают в других странах...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:30

  ТЕА написав:так делали 50 лет назад в СССР, так что новизны в этом нет и смешно читать про то что так делают в других странах...



Эта девушка не знает, что на стройках и сейчас, и 50 лет назад используется шлакопортландцемент
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 02:30

Тонна отборного щебня оптом - от 150 грн. Карьеры по всему побережью Днепра, а шлаки - Донбасс токо.
Странный эксперт.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:30

Отвальний шлак, звісно, дешевше, але всі їх запаси вже приватизовані.
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