Про це заявила в ефірі 24 каналу президент Всеукраїнської громадської асоціації Світлана Берзіна.
Дивися повний текст Використання промислових шлаків для будівництва автодоріг дозволить економити 30 млрд грн на рік - експерт.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:50
Використання промислових шлаків для будівництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Використання промислових шлаків для будівництва автодоріг дозволить економити 30 млрд грн на рік - експерт.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:51
так делали 50 лет назад в СССР, так что новизны в этом нет и смешно читать про то что так делают в других странах...
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:30
Эта девушка не знает, что на стройках и сейчас, и 50 лет назад используется шлакопортландцемент
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 10 жов, 2019 02:30
Тонна отборного щебня оптом - от 150 грн. Карьеры по всему побережью Днепра, а шлаки - Донбасс токо.
Странный эксперт.
Додано: Чет 10 жов, 2019 08:30
Отвальний шлак, звісно, дешевше, але всі їх запаси вже приватизовані.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:45
Re: Використання промислових шлаків для будівництва...
А куда идет тот асфальт который снимают?
Наверно бу асфальт золотой, поэтому и дороги такие дорогие.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:25
Re: такие разтакие
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