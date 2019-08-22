Вы предлагаете не приступать к следующему объекту пока, например, не сдадут Шулявский путепровод?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:10
Re: только слова
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:25
"До конца этого года движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено", - подчеркнул Кличко (03.10.2019, 10:29)...
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:42
Re: Використання промислових шлаків для будівництва...
На злобу дня:
Мы использовали шлак металлургический, очень хороший материал, но заплатил деньги и месяцы ждешь пока его отгрузят. Вагоны в дефиците.
Шлак лучше щебня, если шлак вовремя и правильно положить он "схватывается" в принципе отличное средство для дорог или площадок где не надо сверху ложить асфальт.
|