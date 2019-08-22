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Використання промислових
шлаків для будівництва...

Використання промислових шлаків для будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:10

Re: только слова

  Первый написав:Любая тема это - а давайте попилим бюджетное бабло.

Вы предлагаете не приступать к следующему объекту пока, например, не сдадут Шулявский путепровод?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:25

  sal написав:
  Первый написав:Любая тема это - а давайте попилим бюджетное бабло.

Вы предлагаете не приступать к следующему объекту пока, например, не сдадут Шулявский путепровод?

"До конца этого года движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено", - подчеркнул Кличко (03.10.2019, 10:29)... :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:42

Re: Використання промислових шлаків для будівництва...

На злобу дня:
Мы использовали шлак металлургический, очень хороший материал, но заплатил деньги и месяцы ждешь пока его отгрузят. Вагоны в дефиците.
Шлак лучше щебня, если шлак вовремя и правильно положить он "схватывается" в принципе отличное средство для дорог или площадок где не надо сверху ложить асфальт.
viy
 
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