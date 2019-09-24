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В Україні готують нову формулу
розмитнення "єврономерів"...

В Україні готують нову формулу розмитнення "єврономерів"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:20

В Україні готують нову формулу розмитнення "єврономерів"...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, перед цим уряд відклав термін застосування штрафів до власників "єврономерів" до 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст В Україні готують нову формулу розмитнення \"єврономерів\" - думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:20

Инновации криклия всё больше напоминают "почерк работы" авакова.Коррупция возвращается даже туда,где её раньше не было.
sena_2008atp
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