Нагадаємо, перед цим уряд відклав термін застосування штрафів до власників "єврономерів" до 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст В Україні готують нову формулу розмитнення \"єврономерів\" - думка експертів.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:20
В Україні готують нову формулу розмитнення "єврономерів"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні готують нову формулу розмитнення \"єврономерів\" - думка експертів.
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:20
Инновации криклия всё больше напоминают "почерк работы" авакова.Коррупция возвращается даже туда,где её раньше не было.
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