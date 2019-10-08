Додано: Сер 09 жов, 2019 23:29

Владельцы авто на еврономерах не сдаются и требуют, чтобы растаможку сделали дешевле. Если к ним не прислушаются – обещают очередные забастовки.

- Папа, а што лучше собирать - валежник или клубнику?

- Валежник.



- А если за сбор клубники зарплата в евро, а за валежник - штраф в рублях?



- Валежник.



- А если клубнику собирать на Средиземном море, а валежник на Белом?



- Валежник.



- Папа, а если...



- Я тебя щас уебу, бл@#ь!... Допапкаешься! с***, говорила же моя мама - не бери жену грамотную, бери работящую. Весь в Галку пошел. Та тоже в Полтаве швейку закончила, набралась там всякого.



- Работящие в Рязани на автовокзале за бутрик работают, а наша мамка - в Таиланде. Она даже в интернете есть. Я ее страничку лайкнул. У нас вот на обед яишница была. А у соседей брусника. Еще повезло, у Мазаевых были грибы. Вот, двоих отпевать будут в клубе железнодорожников имени Кагановича, по православному обряду.



(папка вздыхает и наливает)



- Маленький ты еще, Вовка. Не поймешь. Одно запомни: у нас лучше собирать валежник. А это гейропейство... Сначала ты клубнику собираешь, потом унитаз начинаешь мыть. А где его взять - этот унитаз? Значит купить надо. А купишь унитаз - захочешь купить велосипед. А потом мотоцикл. А потом машину. А унитаз куда ставить? Квартиру пойдешь покупать. А ее обставить. Мебель, обои всякие. Вилки-ложки.



- Велосипед??? Мне? Папка, честно?...



- Да! А потом в ж#пу начнешь *** как только велосипед купишь! Вот так все с клубнички и начинается. В общем, слушай...



(папка решительно выпивает)



- ... Собирай валежник и не пи**. Деды не за то воевали, чтобы ты пи**. Они за наш валежник свои жизни проливали. И ты меня из себя не выводи. У меня нервы. Их лечить - это такие деньги, что нашу мамку в Таиланде залайкают до потертостей. Хочешь работать, вижу, руки к делу тянутся - вон два километра провода ничейных висят, медь два с половиной. Папка старенький, уже не залезет...



- Так у нас же самих тогда тока не будет!



(папа лихо наливает)



- Ну вот. Молодец, своим умом дошел. И что тогда тебе зимой поможет?



Клубника или валежник?



(с)

Афикеть. Я просто в ауте!!!Ребятки, а вы не считаете это краем?Ну по чесноку????!!!Почему я до сих пор не вижу ФОПов?????!!! С такими же лозунгами?Почему я до сих пор не вижу ФИЗЛИЦ????!!! С такими же лозунгами?Т.е. нищебродов, которые решили схитрожопничать, ввезли себе барахло, купленное в 90% для понтов перед соплеменниками, ибо заработать денег у Васи, купившего рухлядь за 1.2К у.е(сумма космос просто, судя из статьи и слов Васи) нет вариантов, он просто паразит, который хочет быть как другие понтовитые соплеменники(это в крови, да). И им млаха-муха - преференции? А с буя ли?Почему никого не парит 22 ЕСВ+18 НДФЛ+1,5 Военного+20 НДС? Не парит это ни Васю, который ввозит хлам, ни колю, торгующего на рынке, никого кароче...При этом пипл жует налоги, а возможность пригнать говнище(кототрое лучше жигулей, это единственный аргумент говноввозников) отстаивает?У государства нет других денег окромя налогов. (с)Акциз поступает в общий котел министерства. Определенными усилиями определенных людей создан фонд "акциза топлива" , который будет постепенно изолирован от общего котла и таки станет источником ремонтных работ на дорогах. Но кто же это ездит по этим дорогам , уплатив акциз, то тягая по 100 тонн за раз ? Зеленского за рулем не видел. Может кто-то видел за рулем зерновоза Порошенка ? Таки хохлы убивают дороги , которые ремонтирует или строит автодор. Но в таком варианте ни одна дорога не выдержит и их нужно будет наново строить каждый год. Только акциз тогда нужно раз в сто поднять.Жилой фонд сбагрили? Серьезно? А решение КСУ для кого было принято? И по каким причинам ? В курсе ? Владельцы частных жилых квадратных метров в многоэтажке синхронно являются совладельцами остальной площади дома включая придомовую территорию. ЖЭК это балансодержатель ( был , но уже перетал им быть и вывел на внебалансовый учет). балансодержатель никогда не был собственником и быть не мог по определению. Потому нельзя передать то , чем ты не владеешь. Азы экономики , йоптыть. Ремонтировали ровно так как платили счастливые обладатели СВОИХ квартир. А платили по старым данным аж 28 копеек в структуре квартплаты ( на ремонт кровли). И много можно на 28 копеек отремонтировать? Да еще при условии что платят не все.... И кто ремонтировал? Тот, кто выиграл тендер. А кто выиграл? Тот, кто предложил минимальную цену . И кто работал ? Студенты, бомжи и прочая нечисть, которая о технологии не имеет ни малейшего понятия. И это логично т.к раб.сила самая дешевая , а потому тупая и низкоквалифицированная. Иной задешево быть не может . Ну и материалы соответствующие. Плюс надо что-то откатить и списдить.Но я так понимаю Порошенко снова виноват уже тем что должен был сам взять горелку в руки или накрайняк Гройсман должегн был добавить из своего кармана. Разме может быть иная логика у плебеев ?Больнички. Вот давеча выяснил что главбух райбольницы получает 28 000 грн . Главрач 35. Обычный врач 15. Мало? ИМХО достаточно с учетом сбора налогов.Передали больнички на места? Ну а как иначе ? Почему киевлянин своими налогами должен оплачивать зарплату врача в Хмельницком ? Где логика ? Хотите больницу ? Платите налоги. Хотите качественную медицину - вводите страховую. Оно во всем мире так. А почему у нас должно быть иначе????Хотите качественные дороги? нужны инвестиции. Поляки не смогли без евросоюза построить автобаны. И мы не сможем.И пока зерновозы по сто тонн будут бороздить наши дороги - их не будет. Нужны весы. Пока не будет контроля за исполнением , не будет и законов работающих и смысла их принимать.Оплата на лапу врачу и есть дикая форма страховой медицины, которая по факту уже есть именно в таком виде. нужно это облагородить и ввести страховую медицину, страховую пенсию и т.д. За что заплатил то и получил. По другому не бывает - это закон сохранения энергии и кругооборота денег. Бесплатного ничего не бывает - вопрос только кто за это заплатил.Люди, которые понимают этот нехитрый механизм и логику , уезжают отсюда , а здесь остаются только постсовковые иждивенцы и худшие формы тупиковой формы эволюции славян и хохлобыдло в том числе.И когда дойдет до Вашего спинного мозга что за все нужно заплатить и получить согласно купленным билетам - прозрение и наступит. При этом нужно контролировать правильность и эффективность расходования ТВОИХ налогов, пускай даже упавших в общий котел МЕСТНОГО бюджета. А вот для этой части формулы нужно родиться гражданином, а не населением. Увы.И чтобы два раза не вставать - просмотрел местный бюджет через едату. На "обслуживание десяти камер видеонаблюдения " местная громада потратила 50 000 грн. А на инернет 10 000 грн . Это в год. При этом интернет я предлагал громаде бесплатно и есть соответствующая переписка, а камеры никто и никогда не обслуживал и не собирался - просто провайдер бесплатно наливает инет мэру домой) Тоесть мои налоги тупо украли. Только "профильных" так сказать. Оно все какгбе по закону , но по факту украли. Говорил об этом с депутатами , но они боятся перечить мэру т.к. многие сидят на подрядах по ремонту кровель, кормлению детсадов , ремонту дорог и т.д.Виноват Порошенко? Да вовсе нет. Выбрали на отьебись депутатов. А кто выбрал? Население. Граждане так не выбирают - у них есть мозги.Ситуацию можно изменить только одним способом - истреблением населения и взращиванием граждан. Но это процесс многовековой и никто из читающих до гражданского общества в Украине не доживет.А иногда хочется сюда дядю Вову. Приехал знакомый из Керчи недавно.... снесла исполнительная служба нужник. Нужник тот был не в плане домовладения. Хозяин предложил узаконить, на что мэрия сказала - мы его завтра бульдозером снесем нах , а после этого начинай проектировать новый согласно процедуре. Во как !И не ропщет скрепоносный народец... любит плетку. Веками приучен и другого не понимает.Сюда бы плетку да каленое железо. Лет эдак на пятьдесят. Немца в председатели и роту автоматчиков вместо депутатов. Едет хохол на фуре стотонной - отвели в кювет и повесили на тополе. Не заплатил квартплату - билет в Мацкву , а квартиру сиротам. Украл чужое авто - гоу строить дороги лет на десять без права на помилование. И так чтоб без вариантов и кумовьев, которые все пАрешают.Хохол он нагайку любит. Он по другому не понимает. А те кто понимал , тех в начале прошлого века в Сибири сгноили кого не расстреляли на месте. бы*** порождает только новое бы***. Дарвин не врал. Иначе никак не объяснить что деньги на ремонт кровли могут взяться только из квартплаты жильцов этого дома. Деньгам больше взяться неоткуда по определению. Хорошая кровля стОит хороших денег. А хохлобыдло своим считает только то что внутри квартиры. Что характерно , внутри таких квартир тоже полный пи** - не жило бы*** никогда в приличном жилье, не ело нормальные харчи и не читало хороших умных книжек. Вот и замкнулся кругооборот дерьма в этой стране. Ах да... Зеля как вишенка на торт. Он продолжает играть куем , но уже не на рояле, а по безмозглым черепушкам хохлобыдла. И правильно делает ... по пустому звенит лучше.пы.сы.Как поднять зарплату врачу? Да очень просто! Нужно увеличить налог кому-то другому! Например ФЛП увеличить ЕСВ. Очень простая "одноэтажная" цепочка. И другого механизма цивилизация не придумала. Можно поднять ренту на добычу газа , но тогда поднимется цена на газ для населения.Если в одном месте прИбыло, значит где-то в другом месте убЫло. Это объективная реальность.Как поднять зарплату водителю автобуса ? Нужно увеличить стоимость билета. Но население против повышения цены проезда. Бл#! Тогда нужно увеличить пробег по маршруту за рабочую смену и увеличить срок службы автобуса . Но только автобус против) Ага...можно еще выкинуть льготников . Но льготники против.Что в результате? Убитые маршрутки с укуренными водителями, работающими в две смены за смешную зарплату. И едет в этой обрыганой маршрутке гребаный хохлоидиот за пять гривень , готовый распрощаться с жизнью и\или здоровьем , а проще говоря умереть за съэкономленную еще одну пятерку. де***, Бл#! (с)Это же элементарная логика без всяких специальных знаний и она доступна каждому. Доступна, но игнорится по причине вступления в прямое противоречие с плебейским менталитетом, жаждущим за чужой счет что-то поиметь. (с)