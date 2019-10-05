В Руанді, яка розташована в центральній Африці, вперше в історії почали випускати смартфони.
Дивися повний текст В Африці випустили перший в історії смартфон (фото, відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 06:20
В Африці випустили перший в історії смартфон (фото, відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Африці випустили перший в історії смартфон (фото, відео).
Додано: Чет 10 жов, 2019 06:20
обалдеть )
5.5 inches HD+, Mediatek MT6739, Quad-Core ARM Cortex A53 1.5GHz Processor, Android™ 8.1 Oreo™, 16 GB Internal Memory, 1GB RAM, Camera 13MP Rear and 5MP Selfie, 720x1440 Pixel Resolution
за 159 баксов ))
в Китае такое ровно 59, еще и памяти 2 гига, а не 1
|