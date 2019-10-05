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В Африці випустили перший в
історії смартфон (фото, відео)

В Африці випустили перший в історії смартфон (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 06:20

В Африці випустили перший в історії смартфон (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
В Руанді, яка розташована в центральній Африці, вперше в історії почали випускати смартфони.

Дивися повний текст В Африці випустили перший в історії смартфон (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 06:20

обалдеть )
5.5 inches HD+, Mediatek MT6739, Quad-Core ARM Cortex A53 1.5GHz Processor, Android™ 8.1 Oreo™, 16 GB Internal Memory, 1GB RAM, Camera 13MP Rear and 5MP Selfie, 720x1440 Pixel Resolution
за 159 баксов ))
в Китае такое ровно 59, еще и памяти 2 гига, а не 1
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:02

Tamagoch, первый в истории смартфон не может стоить дёшево :)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:17

Re: собери сам

а в чем собственность разработки?
sal
 
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