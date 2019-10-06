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Пенсійний фонд спростив
процедуру отримання довідок...

Пенсійний фонд спростив процедуру отримання довідок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:05

Пенсійний фонд спростив процедуру отримання довідок...

Пропонуємо до обговорення:
Скористатися сервісом можна зі свого кабінету на веб-порталі електронних послуг Фонду.

Дивися повний текст Пенсійний фонд спростив процедуру отримання довідок (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:05

нівелюється складнощами доступу. які електронні цк для укрпенсів?
igorbuda52
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